Артем Зуб перешел в СКА
Защитник хабаровского «Амура» Артем Зуб перешел в СКА, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Хабаровский клуб получил взамен денежную компенсацию.
Напомним, 21-летний защитник провел в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 34 матча, в которых набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-2».
В ноября 2016 года Зуб в составе сборной России принял участие в Кубке Карьялы, где в трех матчах отметился голевой передачей.
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