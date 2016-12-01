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Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» еще на 6 лет

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжит свои выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что игрок сборной Англии подписал со «шпорами» новый контракт, рассчитанный до 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2010 года. За основную команду игрок провел 137 матчей, забил 70 голов и отдал 11 голевых передач.



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