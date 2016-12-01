Александр Бубнов: «Краснодар» в матче с «Тереком» должен быть на кураже
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ «Терек» - «Краснодар».
«Прогноз: 0:1. Борьба за шесть очков. «Терек» играет дома, но у него есть потери, к тому же хозяева находятся не в оптимальной форме. А «Краснодар», обладающий солидной скамейкой, должен быть на кураже. Впрочем, не исключаю и ничьей», - сказал Бубнов.
«Терек» с 25 очками занимает пятое место, «Краснодар» с 27 баллами - четвертый.
Матч
Состав
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Уциев, Грозав, Пирис, Адилсон, Мирзов, Кузяев, Мохаммади, Балай
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Торбинский, Измайлов, Ахмедов, Эбуэ Куасси, Каборе, Окриашвили, Смолов
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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