Александр Бубнов: «Краснодар» в матче с «Тереком» должен быть на кураже

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ «Терек» - «Краснодар».

«Прогноз: 0:1. Борьба за шесть очков. «Терек» играет дома, но у него есть потери, к тому же хозяева находятся не в оптимальной форме. А «Краснодар», обладающий солидной скамейкой, должен быть на кураже. Впрочем, не исключаю и ничьей», - сказал Бубнов.

«Терек» с 25 очками занимает пятое место, «Краснодар» с 27 баллами - четвертый.