Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси, Роналду и Неймар номинированы на попадание в сборную года по версии ФИФА и FIFPro

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

55 футболистов номинированы на попадание в сборную лучших игроков 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В состав сборной по версии ФИФА войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Имена 11 игроков, попавших в сборную года, будут объявлены на церемонии ФИФА, которая пройдет в Цюрихе 9 января 2017 года.

В список 55 футболистов вошли:

15 нападающих: Серхио Агуэро (Аргентина/Манчестер Сити), Гарет Бэйл (Уэльс/Реал), Карим Бензема (Франция/Реал), Криштиану Роналду (Португалия/Реал), Дибала (Аргентина/Ювентус), Антуан Гризманн (Франция/Атлетико Мадрид), Гонсало Игуаин (Аргентина/Неаполь/Ювентус), Златан Ибрагимович (Швеция/Пари Сен-Жермен/Манчестер Юнайтед), Роберт Левандовски (Польша/Бавария), Лионель Месси (Аргентина/Барселона) Томас Мюллер (Германия/Бавария), Неймар (Бразилия/Барселона), Алексис Санчес (Чили/Арсенал), Луис Суарес (Уругвай/Барселона) и Джейми Варди (Англия/Лестер Сити);

15 полузащитников: Хаби Алонсо (Испания/Бавария), Серхио Бускетс (Испания/Барселона), Кевин Де Брюйне (Бельгия/Манчестер Сити), Эден Азар (Бельгия/Челси), Андрес Иньеста (Испания/Барселона), НГоло Канте (Франция/Лестер Сити/Челси) Тони Кроос (Германия/Реал), Лука Модрич (Хорватия/Реал), Месут Озил (Германия/Арсенал), Димитри Пайет (Франция/Вест Хэм), Поль Погба (Франция/Ювентус /Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Хорватия/Барселона), Давид Сильва (Испания/Манчестер Сити), Марко Верратти (Италия/Пари Сен-Жермен) и Артуро Видаль (Чили/Бавария);

20 защитников: Давид Алаба (Австрия/Бавария), Жорди Альба (Испания/Барселона), Серж Орье (Кот-д'Ивуар/Пари Сен-Жермен), Эктор Бельерин (Испания/Арсенал), Жером Боатенг (Германия/Бавария), Леонардо Бонуччи (Италия/Ювентус), Даниэль Карвахаль (Испания/Реал), Джорджо Кьеллини (Италия/Ювентус), Дани Алвес (Бразилия/Барселона/Ювентус), Давид Луис (Бразилия/Париж Сен Жермен/Челси), Диего Годин (Уругвай/Атлетико Мадрид), Матс Хуммельс (Германия/Боруссия/Бавария), Филипп Лам (Германия/Бавария), Марсело (Бразилия/Реал), Хавьер Маскерано (Аргентина/Барселона), Пепе (Португалия/Реал), Жерар Пике (Испания/Барселона), Серхио Рамос (Испания/Реал), Тьяго Силва (Бразилия/Пари Сен-Жермен) и Рафаэль Варан (Франция/Реал);

5 вратарей: Клаудио Браво (Чили/Барселона/Манчестер Сити), Джанлуиджи Буффон (Италия/Ювентус), Давид де Хеа (Испания/Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Коста-Рика/Реал Мадрид), Мануэль Нойер (Германия/Бавария).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к НеймаруНападающий «Барселоны» Неймар может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Record.Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны»Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.Спонсор «Интера»: Переход Месси – мечта, которая когда-нибудь сбудетсяГлава компании «Пирелли», которая является спонсором миланского «Интера, Марко Тронкетти Провера выразил надежду, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в итальянский клуб.Роналду пожертвовал 3 млн евро семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не остался в стороне от трагедии, которая произошла с бразильским клубом «Шапекоэнсе».Роналду не сыграет в Кубке Испании с «Культураль Леонеса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об ответном матче с «Культураль Леонеса» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.Сердар Азмун: Мне не нравится, когда меня сравнивают с Месси. Хочу быть похожим на ИбрагимовичаНападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признался, что хотел бы поиграть в Европе.Месси провел занятие в тренажерном зале в преддверии матча с «Реалом»Участие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в класико с мадридским «Реалом» по-прежнему находится под вопросом.Отец Месси начал переговоры с «ПСЖ»Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе встретился со спортивным директором французского «ПСЖ» Патриком Клюйвертом по поводу возможного перехода нападающего, сообщает RTL.ВИДЕО ДНЯ: Неймар нанес травму тренеру «Барселоны»Сегодня «Барселона» провела восстановительную тренировку после матча с «Реалом Сосьдед».Антуан Гризманн: Я хочу выигрывать титулы, но не перейду в «Реал»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается переходить в «Реал».Неймар попал в ДТП, когда ехал на базу «Барселоны»Нападающий «Барселоны» Неймар сегодня утром попал в небольшое ДТП, сообщает Sport.es.Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду? Обязательно приедет!Сборная Португалии привезет на Кубок конфедераций-2017 сильнейший состав, заявил, комментируя результаты состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки турнира, главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш.Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Спортингом»Матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и хихонским «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».Фернанду Сантуш: Конечно, Роналду приедет на Кубок конфердераций-2017Главный тренер сборной Португалии Фернанду заявил, что Криштиану Роналду приедет на Кубка конфедераций 2017 года.Наставник сборной Испании считает, что «Золотой мяч» должен достаться МессиГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, почему по итогам 2016 года «Золотой мяч» должен выиграть форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессыКарлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы«Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференцию.Брендан Роджерс: Если в вашей команде играет Месси, то у вас уже есть некое преимуществоГлавный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после окончания матча с «Барселоной» (0:2) высказался об игре нападающего каталонской команды Лионеля Месси.Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне».Испанская прокуратура требует посадить Неймара в тюрьму на два годаФорвард «Барселоны» Неймар обвиняется в махинациях в деле о его переходе в испанский клуб. Прокуратура Испании требует для него двухлетнего тюремного заключения.Евгений Левченко: Я принимал участие в фотосессии в поддержку геев. Ориентация Роналду - его личное делоБывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко отметил, что сексуальная ориентация нападающего мадридского «Реала Криштиану Роналду не имеет для него значения.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Неймар
Неймарвсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости

Cпецпредложение