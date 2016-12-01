Месси, Роналду и Неймар номинированы на попадание в сборную года по версии ФИФА и FIFPro
55 футболистов номинированы на попадание в сборную лучших игроков 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В состав сборной по версии ФИФА войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Имена 11 игроков, попавших в сборную года, будут объявлены на церемонии ФИФА, которая пройдет в Цюрихе 9 января 2017 года.
В список 55 футболистов вошли:
15 нападающих: Серхио Агуэро (Аргентина/Манчестер Сити), Гарет Бэйл (Уэльс/Реал), Карим Бензема (Франция/Реал), Криштиану Роналду (Португалия/Реал), Дибала (Аргентина/Ювентус), Антуан Гризманн (Франция/Атлетико Мадрид), Гонсало Игуаин (Аргентина/Неаполь/Ювентус), Златан Ибрагимович (Швеция/Пари Сен-Жермен/Манчестер Юнайтед), Роберт Левандовски (Польша/Бавария), Лионель Месси (Аргентина/Барселона) Томас Мюллер (Германия/Бавария), Неймар (Бразилия/Барселона), Алексис Санчес (Чили/Арсенал), Луис Суарес (Уругвай/Барселона) и Джейми Варди (Англия/Лестер Сити);
15 полузащитников: Хаби Алонсо (Испания/Бавария), Серхио Бускетс (Испания/Барселона), Кевин Де Брюйне (Бельгия/Манчестер Сити), Эден Азар (Бельгия/Челси), Андрес Иньеста (Испания/Барселона), НГоло Канте (Франция/Лестер Сити/Челси) Тони Кроос (Германия/Реал), Лука Модрич (Хорватия/Реал), Месут Озил (Германия/Арсенал), Димитри Пайет (Франция/Вест Хэм), Поль Погба (Франция/Ювентус /Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Хорватия/Барселона), Давид Сильва (Испания/Манчестер Сити), Марко Верратти (Италия/Пари Сен-Жермен) и Артуро Видаль (Чили/Бавария);
20 защитников: Давид Алаба (Австрия/Бавария), Жорди Альба (Испания/Барселона), Серж Орье (Кот-д'Ивуар/Пари Сен-Жермен), Эктор Бельерин (Испания/Арсенал), Жером Боатенг (Германия/Бавария), Леонардо Бонуччи (Италия/Ювентус), Даниэль Карвахаль (Испания/Реал), Джорджо Кьеллини (Италия/Ювентус), Дани Алвес (Бразилия/Барселона/Ювентус), Давид Луис (Бразилия/Париж Сен Жермен/Челси), Диего Годин (Уругвай/Атлетико Мадрид), Матс Хуммельс (Германия/Боруссия/Бавария), Филипп Лам (Германия/Бавария), Марсело (Бразилия/Реал), Хавьер Маскерано (Аргентина/Барселона), Пепе (Португалия/Реал), Жерар Пике (Испания/Барселона), Серхио Рамос (Испания/Реал), Тьяго Силва (Бразилия/Пари Сен-Жермен) и Рафаэль Варан (Франция/Реал);
5 вратарей: Клаудио Браво (Чили/Барселона/Манчестер Сити), Джанлуиджи Буффон (Италия/Ювентус), Давид де Хеа (Испания/Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Коста-Рика/Реал Мадрид), Мануэль Нойер (Германия/Бавария).