«Крылья Советов» не обыгрывали «Спартак» 7 лет

Сегодня в Самаре пройдет матч 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Самарцы не могут обыграть москвичей уже 7 лет.

Последний раз «Крылья» праздновали победу над спартаковцами 7 ноября 2009 года (2:1).

За всю историю отечественного футбола команды встречались между собой 48 раз. Всего-лишь 5 побед у самарцев, 9 ничьих и 34 победы московской команды. Разница мячей – 101:34 в пользу «Спартака».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 18.00 мск.