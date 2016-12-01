Николай Левников: Не вижу проблемы, что московские арбитры судят «Зенит». Надо это объяснить Луческу

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что не видит проблемы в том, что матчи «Зенита» судят московские арбитры. Напомним, ранее главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу сказал, что матчи «Зенита» судят московские арбитры, «которые имеют свои симпатии».



– Ничего страшного в том, что «Зенит» судят московские арбитры, нет. На протяжении многих лет, еще с советских времен, когда «Зенит» конкурировал с московскими командами, матчи судили московские судьи. Москва – огромный город, где есть несколько клубов. И думать, что московские арбитры могут иметь симпатии к московским командам – неправильно. Так сложилось: основная судейская школа – в Москве. И потом часто питерские арбитры судят московские команды, – сказал Левников корреспонденту «Советского спорта».

– Главное – соблюдается принцип, что московские арбитры не судят московские команды в матчах с «Зенитом». То, что московские рефери судят питерскую команду, говорит о том, что высок и уровень московских судей, и «Зенита». Не вижу здесь проблемы, и Луческу надо это объяснить, – добавил Левников.