Кристиан Нобоа: Если у меня во время матча замерзают уши или руки – это конец
Эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что ему тяжело даются матчи в холодную погоду.
- А вы думаете, кому-то приятно играть в такой холод? Если у меня во время матча замерзают уши или руки, то это конец – я больше не могу сконцентрироваться. Уже много лет выступаю в России, но не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе. Даже когда приходилось выходить на поле при минус 15 в Казани, мороз не ощущался так, как сейчас. Жуткие условия, но они одинаковы для обеих команд. У нас не было преимущества из-за мороза, приводят слова игрока «Аргументы недели».
Накануне «Ростов» в 16-м туре чемпионата России уступил в Екатеринбурге» «Уралу» (0:1). С 24 очками ростовчане в данный момент занимают шестое место.
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция