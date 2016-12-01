Кристиан Нобоа: Если у меня во время матча замерзают уши или руки – это конец

Эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что ему тяжело даются матчи в холодную погоду.

- А вы думаете, кому-то приятно играть в такой холод? Если у меня во время матча замерзают уши или руки, то это конец – я больше не могу сконцентрироваться. Уже много лет выступаю в России, но не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе. Даже когда приходилось выходить на поле при минус 15 в Казани, мороз не ощущался так, как сейчас. Жуткие условия, но они одинаковы для обеих команд. У нас не было преимущества из-за мороза, приводят слова игрока «Аргументы недели».

Накануне «Ростов» в 16-м туре чемпионата России уступил в Екатеринбурге» «Уралу» (0:1). С 24 очками ростовчане в данный момент занимают шестое место.



