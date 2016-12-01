Олег Иванов: Еврокубки стали бы большим событием для Чечни

Полузащитник «Терека» Олег Иванов подвел итоги первого круга.

- Перед «Тереком» стоит цель - попасть в еврокубки, и мы к ней стремимся. В прошлом сезоне был сделан существенный шаг вперед, да и в позапрошлом команда показывала неплохой уровень. В этом году, может, где-то что-то потеряли в плане состава и игры. Даже сейчас мы не всегда показываем тот футбол, который демонстрировали в прошлом году. Нужно стремиться прибавлять в игровом плане.

В этом сезоне руководство клуба сделало серьезные финансовые вливания в команду, были куплены новые футболисты. В связи с этим были поставлены новые задачи. Для Чеченской Республики еврокубковые матчи станут большим событием. Было бы неплохо привезти в Грозный различные клубы Европы, пускай даже и не гранды. Да и вообще иметь конкретную задачу на сезон всегда интересней. Когда клуб барахтается в середине таблицы, занимает с 8-го по 10-е места - это не очень здорово. Теперь у «Терека» есть определенная задача, есть к чему стремиться, - цитируют Иванова «Известия».

Напомним, что после 15 тура «Терек» занимает пятое место в РФПЛ, имея в своем активе 25 очков. В 16-м туре грозненцы сыграют с «Краснодаром», матч состоится сегодня в 18:00 мск.