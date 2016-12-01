«Ливерпуль» готов выложить за форварда «Селтика» 20 млн фунтов
Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.
Как сообщает издание Goal, немецкий специалист заинтересован в услугах нападающего «Селтика» Муссы Дембеле. Отмечается, что «красные» предложат шотландскому клубу за 20-летнего игрока 20 млн фунтов.
Также сообщается, что игрок отказал минувшим летом двум клубам из Лондона: «Арсеналу» и «Тоттенхэму».
В нынешнем сезоне Дембеле провел во всех турнирах 21 матч, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 3 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.
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