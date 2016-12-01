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Андрей Червиченко: Кононов слабее Слуцкого, он не нужен ЦСКА

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает Олега Кононова основным претендентом на должность главного тренера ЦСКА в случае ухода Леонида Слуцкого.

- Думаю, Кононов не возглавит ЦСКА. На мой взгляд, он гораздо слабее Слуцкого. Думаю, место Леонида Викторовича, если эта отставка случится, займет Гончаренко. Мне кажется, ЦСКА нужен тренер с большими эмоциями и большей харизмой. Все-таки Слуцкий  - импульсивный, более живой. А Кононов стоит примороженный у бровки и все. Я знаю некоторые моменты по его работе в «Краснодаре». Думаю, это не то, что нужно армейцам, - цитирует Червиченко «Спорт день за днем». 

Ранее сообщалось, что Кононов является одним из претендентов на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода со своего поста Леонида Слуцкого. Однако по данным «Советского спорта», бывший главный тренер не возглавит армейцев. Таким образом, основными претендентами на то, чтобы стать главным тренером красно-синих, если нынешний главный тренер все-таки покинет клуб, являются Виктор Гончаренко и Александр Гришин. 

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