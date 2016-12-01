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Артем Зуб: Думал, что сегодня буду играть, но утром мне объявили о переходе в СКА

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из хабаровского «Амура». 

- Смешанные чувства, конечно. Покидаю родной дом и команду в таком положении. Думал, что сегодня буду играть, но утром мне объявили о переходе. Конечно, очень рад. В такую команду взяли, буду стараться и оправдывать ожидания. Благодарен всем своим тренерам, каждый вложил в меня свои знания и душу. Все они мне, безусловно, помогли. Хочу поблагодарить руководство и клуб за то, что делают для команды. Спасибо болельщикам за то, что всегда поддерживают команду, как бы мы ни выступали. Люблю эту команду, этот город дал мне все для дальнейшей карьеры, - приводит слова Зуба официальный сайт «Амура».

Напомним, 1 декабря защитник «Амура» Артем Зуб перешел в СКА. Хабаровский клуб получил взамен денежную компенсацию.

21-летний россиянин провел в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 34 матча, в которых набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-2».

В ноября 2016 года Зуб в составе сборной России принял участие в Кубке Карьялы, где в трех матчах отметился голевой передачей. 

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