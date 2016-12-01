Шамиль Тарпищев: Вот сформирую через пару лет боеспособный состав и отдам бразды правления

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги года.

- Плюсов гораздо больше. С них и начнем — это приятнее. 2016-й стал золотым годом. Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли в парном разряде на Олимпийских играх в Рио. Это наша третья золотая медаль — после триумфа Евгения Кафельникова в Сиднее-2000 и победы Елены Дементьевой в Пекине-2008. К тому же Лена и Катя под занавес года выиграли на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Там же впервые дошла до полуфинала Светлана Кузнецова. Она вообще блестяще провела сезон, в очередной раз выиграла Кубок Кремля и вернулась в мировую десятку рейтинга. Еще один плюс - пополнение копилки наших побед на турнирах Большого шлема. Так, чемпионкой юниорского Уимблдона стала Анастасия Потапова.

- Вы не думали о передаче капитанских полномочий?

- Постоянно думаю. Вот сформирую через пару лет боеспособный состав и отдам бразды правления. Кандидатуры есть, работают люди в федерации, но, считаю, фамилии называть было бы неправильно, - цитирует Тарпищева «Спорт день за днем».

Добавим, что 68-летний Тарпищев будет занимать пост президента ФТР до 2020 года. Впервые он был избран руководителем ФТР в 1999 году.