Александр Бубнов: Неудача с матче с «Томью» может подвести к концу сотрудничество «Локомотива» с Семиным
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ между «Томью» и «Локомотивом».
«Прогноз: 0:2. Если «Локомотив» не выиграет и теперь, сотрудничество команды с Юрием Семиным может подойти к концу. Не думаю, что железнодорожники допустят очередной прокол - силы неравны», - считает Бубнов.
Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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