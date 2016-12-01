Александр Бубнов: Неудача с матче с «Томью» может подвести к концу сотрудничество «Локомотива» с Семиным

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ между «Томью» и «Локомотивом».

«Прогноз: 0:2. Если «Локомотив» не выиграет и теперь, сотрудничество команды с Юрием Семиным может подойти к концу. Не думаю, что железнодорожники допустят очередной прокол - силы неравны», - считает Бубнов.

Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.