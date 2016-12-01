Виталий Мутко: Черчесов уже определился с костяком сборной России

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что наставник национальной сборной Станислав Черчесов уже определился со списком игроков, которые точно примут участие в домашнем чемпионате мира.



«Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам. Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира», – цитирует Мутко ТАСС.



Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 11-ти городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.







