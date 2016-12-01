Оставшиеся до зимнего перерыва матчи РФПЛ начнутся с минуты молчания

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что сегодняшние матчи 16-го тура чемпионата России и игры 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибшей в авиакатастрофе в Колумбии бразильской футбольной команде «Шапекоэнсе».

Напомним, самолет, на борту которого находились 77 человек, включая футболистов «Шапекоэнсе», потерпел крушение в 50 км от города Медельин в понедельник вечером по местному времени. Команда направлялась в Колумбию для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». По последним данным, 71 человек погиб, шестеро выжили.

«Мы соболезнуем родным и близким погибших. Сегодняшние матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших. Также с минуты молчания начнутся игры заключительного в этом году 17-го тура», - сказал Прядкин.