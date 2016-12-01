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Жозе Моуринью: Мхитарян блистал в матче с «Вест Хэмом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» (4:1) в рамках 1/4 финала Кубка Лиги, отметив игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Счастлив, потому что мы достойно сыграли с командой уровня АПЛ. Это показывает, что «Манчестер Юнайтед» движется в правильном направлении, виден прогресс. Когда мы играли с «Фейеноордом», я сказал себе, что эта команда из другого чемпионата, поэтому многое здесь можно не учитывать. Но в данном случае «Юнайтед» обыграл типичного представителя чемпионата Англии.

Мхитарян? Очень рад за него, он блистал в этой игре», – приводит слова португальского специалиста Transfermarkt со ссылкой на официальный сайт «красных дьяволов».

Отметим, что в этой игре футболист сборной Армении отдал две голевые передачи. 

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