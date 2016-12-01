Магнус Карлсен: Это был хороший день рождения

Норвежский шахматист Магнус Карлсен поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча за мировую корону. Напомним, что он победил россиянина Сергея Карякина и стал чемпионом мира.

«Что ж, это был хороший день рождения. Спасибо всем, кто поддерживал меня во время матча. Теперь настало время для праздника», - написал Карлсен на своей странице в Facebook.

Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.