Магнус Карлсен: Это был хороший день рождения
Норвежский
шахматист Магнус Карлсен поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча
за мировую корону. Напомним, что он победил россиянина Сергея Карякина и стал
чемпионом мира.
«Что ж,
это был хороший день рождения. Спасибо всем, кто поддерживал меня во время
матча. Теперь настало время для праздника», - написал Карлсен на своей странице
в Facebook.
Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского
гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.
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