Дмитрий Квартальнов: Игра с «Амуром» получилась нервная, сложная

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Амуром» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы рады такой тяжелой победе. В пассив команде я бы записал первый период. Ребята показали не ту игру, которую мы бы хотели видеть. Потом немного перестроились, были моменты. Много не забивали. Вратарь «Амура» держал в тонусе команду хозяев. Получилась нервная, сложная игра», - сказал специалист.

Дальневосточники занимают 13-е место в Восточной конференции, армейцы идут вторыми на Западе.

3 декабря «Амур» примет СКА, а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».