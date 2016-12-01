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Дмитрий Квартальнов: Игра с «Амуром» получилась нервная, сложная

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Амуром» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы рады такой тяжелой победе. В пассив команде я бы записал первый период. Ребята показали не ту игру, которую мы бы хотели видеть. Потом немного перестроились, были моменты. Много не забивали. Вратарь «Амура» держал в тонусе команду хозяев. Получилась нервная, сложная игра», - сказал специалист.

Дальневосточники занимают 13-е место в Восточной конференции, армейцы идут вторыми на Западе.

3 декабря «Амур» примет СКА, а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».

Матч

Амур - ЦСКА - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Ушенин В. (Литовченко), 15:04 (1:0). Петров (Попов, Основин), 27:22 (1:1 - бол.). Основин (Петров, Попов), 51:25 (1:2 - бол.).

Место и дата

01 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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