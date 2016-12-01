Кирсан Илюмжинов: Карякин разрушил миф о непобедимости Карлсена

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.



– Во-первых, хочу поздравить всех с праздником шахмат, который продолжался почти три недели. Я отправил поздравительную телеграмму Магнусу Карлсену. Чемпиона мира еще раз доказал, что является сильнейшим шахматистом планеты не только по тому, что занимает несколько лет первое место в рейтинге. Хочу также поздравить Сергея Карякина – он сражался достойно, разрушил миф о непобедимости Магнуса.



А что касается тай-брейка, то чудес не бывает. Магнус чемпион мира не только по классическим шахматам, но и по быстрым, и по блицу. И здесь класс Карлсена сказался, – сказал Илюмжинов.



В Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Чемпион, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Напомним, классическая часть поединка состояла из 12 партий и завершилась вничью – 6:6.

Сергей Карякин: Благодарю болельщиков за каждое слово поддержки