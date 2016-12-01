Гарри Каспаров: Поздравляю Карлсена. Он недостаточно подготовился, но Карякин был невзрачным

Знаменитый российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.

«Мои поздравления Магнусу! Его недостаточная подготовленность разозлила богиню Каиссу (богиню и покровительницу шахмат), но недостаточно для того, чтобы она оказалась в руках у невзрачного Карякина», - написал Каспаров в своем твиттере.

Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.