Арсен Венгер: Мы сами создали себе проблемы в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Саутгемптона» (0:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Игра разочаровала, особенно первый тайм, мы сами создали себе проблемы, не слишком хорошо играли в защите и дали сопернику забить легкие мячи. После перерыва мы заиграли лучше, но когда я смотрел нашу игру, складывалось впечатление, что мы можем играть в таком духе два часа и ни разу не забить. Мы играли неосторожно в первом тайме, проявили слабость в некоторых аспектах, и поплатились за это», - сказал Венгер.

Напомним, в составе победителей по голу забили Йорди Класи и Райан Бертранд.