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Андрей Аршавин: ЦСКА с каждым годом становится слабее

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

Напомним, перед заключительным матчем группового турнира ЦСКА в пяти матчах набрал три очка и замыкает квартет E, где соперниками армейцев являются «Монако», «Байер» и «Тоттенхэм». У «Ростова» четыре очка и третья строчка в группе D, куда также входят «Атлетико», «Бавария» и ПСВ.

«Для «Ростова» попадание в Лигу чемпионов - это подвиг, плюс у них группа с двумя грандами, которые по именам намного их сильнее. Что касается ЦСКА, то, к сожалению, у них не такие большие финансовые возможности. С каждым годом эта команда становится слабее, сейчас из нее выжимают максимум. Ресурсы становятся все меньше и меньше. Дзагоев отсутствует, Еременко дисквалифицирован, поэтому армейцам очень сложно», - цитирует Аршавина официальный сайт УЕФА.

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