Кирсан Илюмжинов: Матч в Нью-Йорке – мой подарок американцам

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.

Чемпион, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Напомним, классическая часть поединка состояла из 12 партий и завершилась вничью – 6:6.

- Матч вызвал большой ажиотаж во всем мире. И вы, как президент ФИДЕ, угадали с местом его проведения. Нью-Йорк – столица мира и это тоже сказалось.

- Я для себя давно решил, что нужно такой матч провести в родном городе Бобби Фишера. И этот матч был посвящен памяти Фишера. И матч получился достойным памяти великого шахматиста. А на счет ажиотажа, только на нашем официальном сайте за матчем смотрели несколько миллионов человек. Я получил много сообщений с благодарностью от американских любителей шахмат за то, что организовал матч в Америке. Это мой подарок им. При том, что власти США внесли меня в санкционный список, из-за чего я не смог прилететь в Нью-Йорк.

ПОЧЕМУ ИЛЮМЖИНОВ НЕ ПОПАЛ НА МАТЧ?



25 ноября 2015 года министерство финансов США объявило о включении Илюмжинова в санкционный список по Сирии. Пояснялось, что он оказывал «материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

Сам Илюмжинов затем заявил, что знает лишь одного из двух сотрудников банка Сирии, в связях с которыми его обвиняет минфин США.

25 августа этого года президента ФИДЕ не допустили на рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Москва - Нью-Йорк