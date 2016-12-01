СКА в Шанхае обыграл «Куньлунь», Дадонов оформил хет-трик
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Шанхае обыграл «Куньлунь» со счетом 5:3.
В составе армейцев голы на свой счет записали Сергей Плотников и Ярно Коскиранта, хет-трик на счету Евгения Дадонова. Хозяева ответили точными бросками Томи Саллинена, Дамьена Флери и Туукки Мянтюли.
Напомним, после этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 90 очков. Китайский клуб с 51 очком остался на седьмой строчке на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 3 декабря против хабаровского «Амура», встреча начнется в 10:00. «Куньлунь» 8 декабря в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Куньлунь Ред Стар - СКА - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Голы:
Саллинен (Тайми, Ярвинен), 15:55 (1:0). Плотников (Ковальчук, Зубарев), 17:13 (1:1). Дадонов (Гусев), 21:06 (1:2). Коскиранта (Тихонов, Рыков), 22:17 (1:3). Флери (Коллинс), 37:55 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Чудинов), 41:08 (2:4 - бол.). Дадонов (Шипачёв), 55:40 (2:5). Мянтюля (Виделль), 58:05 (3:5 - бол.).
Место и дата
01 декабря 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция