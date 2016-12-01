СКА в Шанхае обыграл «Куньлунь», Дадонов оформил хет-трик

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Шанхае обыграл «Куньлунь» со счетом 5:3.

В составе армейцев голы на свой счет записали Сергей Плотников и Ярно Коскиранта, хет-трик на счету Евгения Дадонова. Хозяева ответили точными бросками Томи Саллинена, Дамьена Флери и Туукки Мянтюли.

Напомним, после этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 90 очков. Китайский клуб с 51 очком остался на седьмой строчке на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 3 декабря против хабаровского «Амура», встреча начнется в 10:00. «Куньлунь» 8 декабря в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».