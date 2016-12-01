Александр Бубнов: «Анжи» будет сложно с находящимся в отменном состоянии «Амкаром»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Амкаром».
«Прогноз: 0:1. Серия неудач «Анжи» затянулась, нужно выбираться из кризиса, но сделать это в споре с находящимся в отменном состоянии «Амкаром» будет сложно», - считает Бубнов.
Встреча в Каспийске начнется сегодня в 20:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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