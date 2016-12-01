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Хэмилтон - Росбергу: Ты сделал все то, что должен был сделать чемпион

Источник:  Twitter.comКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил с победой в чемпионате «Формулы-1» своего партнера по команде Нико Росберга.

«Мы сказали друг другу, что обязательно станем чемпионами мира. Теперь наши слова воплотились в реальность. Поздравляю тебя, Нико. Ты сделал все то, что должен был сделать чемпион. Заслуженная победа», - написал Хэмилтон в твиттере, опубликовав фото будущих напарников, участвующих в картинговых соревнованиях.

Напомним, в заключительной гонке сезона, в которой решалось, кто станет чемпионом, Хэмилтон одержал победу, а его партнер по команде Нико, пришедший к финишу вторым стал чемпионом «Формулы-1».

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