Хэмилтон - Росбергу: Ты сделал все то, что должен был сделать чемпион

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил с победой в чемпионате «Формулы-1» своего партнера по команде Нико Росберга.

«Мы сказали друг другу, что обязательно станем чемпионами мира. Теперь наши слова воплотились в реальность. Поздравляю тебя, Нико. Ты сделал все то, что должен был сделать чемпион. Заслуженная победа», - написал Хэмилтон в твиттере, опубликовав фото будущих напарников, участвующих в картинговых соревнованиях.

We said we'd be champions back then, now we both are! Congratulations Nico, you did everything a champion needed to do. Well deserved 🙌🏾 pic.twitter.com/CIFPw1K2Fq