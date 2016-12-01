Дмитрий Медведев: Необходимо ужесточить ответственность за хулиганство на спортивных соревнованиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о необходимых мерах по проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности, он призвал к усилению ответственности за хулиганство на спортивных мероприятиях.

Медведев считает, что нынешних мер по борьбе с хулиганами на стадионах недостаточно.

«Практика показывает, что эти нормы надо корректировать, особенно в контексте подготовки к крупным спортивным мероприятиям - Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. Как хозяева, как принимающая сторона, мы должны сделать все, чтобы эти игры прошли достойно, а это для всех зрителей означает, прежде всего, безопасность», - приводит слова премьера ТАСС.



Медведев предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях необходимые поправки, которые вводят понятие грубых нарушений. За этот вид нарушений устанавливается наказание в виде штрафа и административного ареста на 15 суток с запретом на посещение официальных соревнований на срок до семи лет.



Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны принять Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.