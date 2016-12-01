Андрей Аршавин: До приезда в Казахстан слышал, что Алматы - интеллигентно-интеллектуальный город

Бывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане.

- В Казахстане вы почти год. Что узнали о стране за это время?

- Чего-то глобального я сказать не могу. Раньше мне казалось, что в Казахстане должно быть тепло, причем всегда, но это не так.

- А что вы знали о стране и местном футболе до перехода?

- О футболе не знал практически ничего. Знал, что Казахстан - большая страна. Слышал, что Алматы - это интеллигентно-интеллектуальный город.

- В начале года социальные сети буквально пестрили фотографиями алматинцев вместе с вами. Как часто узнают на улицах?

- Моя узнаваемость уже не зависит от футбола. Лицо засвечено в СМИ - есть ощущение, что это уже не надо поддерживать качественной игрой. Со времен игры в «Кубани» я ношу кепку, но от болельщиков я не скрываюсь. Меня можно увидеть на улице. Я часто бывал в парке Горького, когда семья была в Алматы.

- В этом году вы поучаствовали в нескольких благотворительных проектах и даже успели побрить казахстанского журналиста, не поверившего в ваш успех в Казахстане.

- В принципе, в начале сезона я договаривался с руководством клуба, что буду участвовать в таких мероприятиях. Я поддерживаю все, что организовывает «Кайрат».







