Андрей Аршавин: До приезда в Казахстан слышал, что Алматы - интеллигентно-интеллектуальный город
Бывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане.
- В Казахстане вы почти год. Что узнали о
стране за это время?
- Чего-то глобального я сказать не могу. Раньше мне казалось, что в Казахстане должно быть тепло, причем всегда, но это не так.
- А что вы знали о стране и местном футболе
до перехода?
- О футболе не знал практически ничего. Знал, что Казахстан - большая страна. Слышал, что Алматы - это интеллигентно-интеллектуальный город.
- В начале года социальные сети буквально
пестрили фотографиями алматинцев вместе
с вами. Как часто узнают на улицах?
- Моя узнаваемость уже не зависит от футбола. Лицо засвечено в СМИ - есть ощущение, что это уже не надо поддерживать качественной игрой. Со времен игры в «Кубани» я ношу кепку, но от болельщиков я не скрываюсь. Меня можно увидеть на улице. Я часто бывал в парке Горького, когда семья была в Алматы.
- В этом году вы поучаствовали в нескольких
благотворительных проектах и даже
успели побрить казахстанского журналиста,
не поверившего в ваш успех в Казахстане.
- В принципе, в начале сезона я договаривался с руководством клуба, что буду участвовать в таких мероприятиях. Я поддерживаю все, что организовывает «Кайрат».