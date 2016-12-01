Карло Анчелотти: Если «Бавария» проиграет «Майнцу», буду рыдать, а не смотреть матч «Реала»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, при каких условиях он будет смотреть матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал».
«Нам предстоит провести свою игру. Если «Бавария» проиграет «Майнцу», я буду рыдать, а не смотреть игру «Реала» на «Камп Ноу», – пошутил итальянский специалист, слова которого приводит Goal.
Напомним, «Реал» и «Барселона» сыграют 3 декабря, «Бавария» и «Майнц» – днем ранее.
Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически