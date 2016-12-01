Карло Анчелотти: Если «Бавария» проиграет «Майнцу», буду рыдать, а не смотреть матч «Реала»

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Семейный подряд. Сын Зидана дебютировал за «Реал» В матче Кубка Испании произошло знаменательное событие: в основном составе мадридцев вышел сын главного тренера Зинедина Зидана – Энцо.

Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер дал интервью интернет-порталу Goal.

Сын Зидана: Рад забить гол за «Реал» в официальном матче, но это только начало Полузащитник «Реал-Мадрид Кастильи» Энцо Зидан поделился эмоциями после победы «сливочных» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (6:1).

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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Неймару Нападающий «Барселоны» Неймар может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Record.

Бэйл пропустит четыре месяца из-за травмы Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит четыре месяца после операции на лодыжке.

Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая команда Бывший полузащитник мадридского «Реала», который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию.

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«Реал» забил 6 мячей в ворота «Леонесы» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании Футболисты мадридского «Реала» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли клуб «Леонеса», выступающий в третьем по престижности дивизионе страны.

Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны» Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

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«Барселона» продаст Алейша Видаля ради трансфера Срны Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна может покинуть команду в январе 2017 года.

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