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Карло Анчелотти: Если «Бавария» проиграет «Майнцу», буду рыдать, а не смотреть матч «Реала»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, при каких условиях он будет смотреть матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал».

«Нам предстоит провести свою игру. Если «Бавария» проиграет «Майнцу», я буду рыдать, а не смотреть игру «Реала» на «Камп Ноу», пошутил итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, «Реал» и «Барселона» сыграют 3 декабря, «Бавария» и «Майнц» – днем ранее.

Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе

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