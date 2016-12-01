Мориц Бауэр: В игре с «Арсеналом» самым важным было взять три очка
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
- Мориц, как игралось в такую погоду?
- Было очень холодно. В первом тайме я пытался играть без перчаток, потому что я не люблю в них играть, но пришлось их все же надеть.
- За счет чего удалось одержать победу в непростом матче?
- Мы ждали, что игра будет непростая. «Арсенал» – хорошая команда, хоть и располагается внизу турнирной таблицы. К тому же, как я уже сказал, температура была не очень футбольная. Нам нужно было внимательно сыграть в обороне, чтобы не пропустить, иначе отыграться было бы очень сложно. Мы рады, что победили, хоть и не показали красивую игру. Но в этой игре самым важным было взять три очка.
- Не жалко, что «Рубин» набрал ход как раз перед зимней паузой?
- Да, у нас сейчас беспроигрышная серия. В таблице довольно большая плотность, и мы должны уйти на перерыв с максимально возможным количеством очков, а во время паузы хорошо подготовиться ко второй части чемпионата. У нас новая команда, поэтому нужно время на то, чтобы узнать друг друга лучше, улучшить игру. Думаю, эти пять месяцев, что мы вместе, не прошли даром.
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция