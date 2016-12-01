С «Днепра» могут снять еще шесть очков из-за долгов перед бразильцем Данило

«Днепр» может лишиться еще шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долг в размере 125 тысяч долларов перед бразильским хавбеком Данило Соузой.



Как сообщает «Футбол 24», такое решение принял Дисциплинарный комитет ФИФА. «Днепру» дали 30 дней на погашение долга, и в ближайшее время решение может вступить в силу.

В январе 2016 года Данило покинул «Днепр» и перебрался в турецкий «Антальяспор». Ранее сообщалось о возможном девятиочковом штрафе для «Днепра». Сейчас команда с восемью очками находится на 11-м месте.



