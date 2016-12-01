«Крылья Советов» – «Спартак». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в
матче 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
«Крылья Советов»: Лория,
Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон, Башкиров, Ткачев, Молло, Корниленко, Паскуато.
«Спартак»: Ребров,
Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо,
Промес, Давыдов.
Матч начнется в 18:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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