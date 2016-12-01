Тарас Бурлак: Рыжиков так кричал, что у него голос сел
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
- Как оцениваете игру?
- Если бы не Рыжиков, то проиграли бы.
- А почему провели начало второго тайма лучше, чем первый?
- Сказали некоторым игрокам в раздевалке, что так нельзя играть — очень много потерь было на своей половине, после чего следовали контратаки и возникали опасные моменты.
- Фамилии назовете?
- Конечно, нет. Не сказать, чтобы эти ошибки проскакивали часто, но они и не были единичными. Ладно, если бы это было один раз, но второй, третий. Так нельзя играть. Так что, еще раз повторюсь, если бы не Рыжиков, настроение сейчас было бы совсем другим.
- Связан ли этот провал в конце игры с тем, что вы уже забили гол и подсознательно немного отошли назад?
- Не сказал бы. После забитого мяча мы имели еще два-три момента…
- Но если бы пропустили, вы бы винили Рифата Жемалетдинова?
- Нет, момент был и у Рочины, и у Рифата был момент… Моменты были, нужно было забивать… Но, конечно, мы забили и немного отошли назад — хотели уберечь результат.
- Рыжиков много ругался на защиту?
- Он на поле ругался, все это прекрасно видели! На самом деле тяжело что-либо сказать, потому что давали простор, слов нет… Но Сергея мы все прекрасно слышали, посмеялись с этого — он так орал, что у него голос сел — потому что на отдельных игроков он орал, пихал. Спасибо ему еще раз.
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция