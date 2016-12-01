Зидан включил Морату и Мариано в состав «Реала» на клубный чемпионат мира

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.



Отметим, что в заявку попали два форварда: Альваро Мората, который продолжает восстанавливаться от травмы, а также Мариано Диас, который выступает за «Реал-Мадрид Кастилью».



Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес.



Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Данило, Фабиу Коэнтрау, Марсело.



Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лукас Васкес, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.



Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Мариано Диас, Альваро Мората.



Напомним, чемпионат мира среди клубов пройдет в Японии с 8 по 18 декабря.