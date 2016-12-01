Виталий Мутко: Какой мог быть допинг на Олимпиаде в Сочи? В фигурном катании?
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики
Виталий Мутко рассказал, чего он ожидает от доклада независимой комиссии
Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен. Он отметил, что не ждет в нем доказательств употребления допинга
российскими спортсменами.
«Когда мы с карандашом будем работать с новым докладом Макларена,
окажется, что там ничего нет. Когда перед Играми в Рио начали работать над
первым докладом, оказалось, что это была какая-то записная книжка Родченкова.
Сейчас Следственный комитет отправляет запросы Макларену, но тот ему не
отвечает.
13 золотых медалей россияне выиграли в Сочи. Какой
допинг? В фигурном катании? Только в двух циклических видах мы победили», - цитирует Мутко ТАСС.
Доклад Макларена будет представлен 9 декабря в
Лондоне.
Напомним, после публикации первой части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Исполком
МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду
должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В
итоге сборная России по легкой (кроме Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике была
не допущена до ОИ-2016.
Ранее
свою позицию по проблеме допинга высказал президент России Владимир Путин.