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Виталий Мутко: Какой мог быть допинг на Олимпиаде в Сочи? В фигурном катании?

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, чего он ожидает от доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен. Он отметил, что не ждет в нем доказательств употребления допинга российскими спортсменами.

«Когда мы с карандашом будем работать с новым докладом Макларена, окажется, что там ничего нет. Когда перед Играми в Рио начали работать над первым докладом, оказалось, что это была какая-то записная книжка Родченкова. Сейчас Следственный комитет отправляет запросы Макларену, но тот ему не отвечает.

13 золотых медалей россияне выиграли в Сочи. Какой допинг? В фигурном катании? Только в двух циклических видах мы победили», - цитирует Мутко ТАСС.

Доклад Макларена будет представлен 9 декабря в Лондоне.

Напомним, после публикации первой части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой (кроме Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике была не допущена до ОИ-2016. 

Ранее свою позицию по проблеме допинга высказал президент России Владимир Путин.

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