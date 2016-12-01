«Терек» – «Краснодар». Стартовые составы
Стали
известны стартовые составы команд в матче 16-го тура чемпионата России между «Тереком»
и «Краснодаром».
«Терек»:
Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Факундо,
Грозав, Балай.
«Краснодар»:
Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Измайлов, Торбинский, Ахмедов, Каборе,
Куасси, Окриашвили, Смолов.
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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