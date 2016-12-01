«Уфа» ожидает ответа от «Манчестер Сити» по стажировке Гончаренко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб ожидает ответа «Манчестер Сити» по стажировке главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко.

«Уфа» и «Манчестер Сити» в июле заключили соглашение о сотрудничестве. В конце октября Газизов сообщил, что Гончаренко может пройти стажировку в английском клубе.

«Мы отправили «Манчестер Сити» запрос, в котором попросили обозначить удобные для них даты прохождения стажировки в декабре. В ближайшие дни ждем ответа. Сколько дней продлится стажировка, зависит от «Сити», от того, какое у них видение», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что Гончаренко является одним из претендентов на пост главного тренера ЦСКА в случае отставки Леонида Слуцкого, которая может состояться на следующей неделе.