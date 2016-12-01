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Гончаренко поможет болельщикам «Уфы» отпроситься с работы, чтобы посетить матч

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко готов помочь болельщикам своей команды попасть на матч 17-го тура чемпионата России против «Томи».

«Будний день и раннее начало встречи может создать сложности некоторым нашим болельщикам. Учитывая эти обстоятельства главный тренер «Уфы»  Виктор Гончаренко готов помочь каждому любителю футбола попасть на заключительный матч «Уфы» в нынешнем календарном году.

Вы может уйти пораньше с работы (учебы). Для этого необходимо скачать и распечатать служебную записку от Виктора Гончаренко, вписать в нее ваше имя-фамилию и предоставить по месту требования», - говорится на официальном сайте «Уфы».

Источник: ФК «Уфа»

Напомним, матч «Уфа» - «Томь» состоится 5 декабря и начнется в 13:00 по московскому времени.




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