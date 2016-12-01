Геннадий Орлов: Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандарты

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился своим мнением о дисквалификациях полузащитников Хави Гарсии («Зенит») и Понтуса Вернблума (ЦСКА). Он сказал, что видит в этом двойные стандарты.

«Дисквалификация Хави Гарсии абсолютно заслужена, но откуда двойные стандарты? Почему Гарсии впилили три матча (один условно, но если Газинский не сможет тренироваться 15 дней, то получится все шесть), а Вернблуму, который откровенно ударил соперника, дали всего одну игру? Это вопрос к КДК. Нужно оспорить это решение в апелляционном комитете РФС.

С другой стороны, главное, чего нельзя прощать в футболе – это подлость, когда бьют исподтишка и наносят травму. Мы должны быть категорически против такого. Локти – это самое страшное. В ситуации с Гарсией был удар по голове, человеку сломали нос.

У нас есть три игрока-костолома – Гацкан, Гарсия и Вернблум. Все трое играют на позиции опорного полузащитника. Их задача – бороться за мяч, пугать соперника. Помню, когда Вернблум только пришел, «Зенит» играл с ЦСКА. Я тогда сразу сказал: «Здравствуйте, товарищ костолом!». Бабаев, Слуцкий, руководители клуба говорили: «Нет, это просто жесткий игрок». Но практика показала, что он костолом. Хотя, наверное, такие тоже нужны в футболе», - цитирует Орлова «Матч ТВ».

КДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в игре 15-го тура чемпионата России на три матча.

Два из них – безусловная спортивная санкция, реализация которой вступает в силу в 16-м и 17-м туре. Один матч – условно, с испытательным сроком до конца сезона.

Но в случае, если Газинский не сможет играть или тренироваться в течении 15 дней, начиная с 28 ноября, то в таком случае дисквалификация Гарсии составит шесть матчей.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум был дисквалифицирован на один матч.

Напомним, швед в матче 15-го тура чемпионата России ударил локтем в лицу защитника «Рубина» Серхио Санчеса. Главный арбитр встречи Александр Егоров момента не видел и никаких дисциплинарных санкций к Вернблуму не применил.

Дисквалификация вступает в силу с 17-го тура.



