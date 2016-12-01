Шамиль Газизов: Поверили, что можем обыграть «Зенит», но пропустили контратаку
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре РФПЛ.
«Мы поверили, что можем добиться лучшего результата, чем ничья, начали чуть раскрываться. В итоге получили контратаку и проиграли. Но надо признать, что «Зенит» - высококлассная команда, поэтому она наказывает за такое», - цитирует Газизова «Р-Спорт».
«Уфа» с 22 очками занимает девятое место, «Зенит» с 34 баллами - на второй строчке.
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция