Шамиль Газизов: Поверили, что можем обыграть «Зенит», но пропустили контратаку

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре РФПЛ.

«Мы поверили, что можем добиться лучшего результата, чем ничья, начали чуть раскрываться. В итоге получили контратаку и проиграли. Но надо признать, что «Зенит» - высококлассная команда, поэтому она наказывает за такое», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

«Уфа» с 22 очками занимает девятое место, «Зенит» с 34 баллами - на второй строчке.





