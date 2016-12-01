Константин Генич: Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» закончится вничью – 1:1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Спартак» в 16-м туре чемпионата России. Он считает, что матч завершится вничью.

«Москвичи хотели перенести игру на весну, но Самара настояла, что будет хорошая погода – минус 8-9. «Спартак» уже играл в похожих условиях в Томске и выиграл 1:0, показав хороший футбол в первом тайме.

Но «Спартаку» не может все время везти. Шесть побед подряд – это очень круто, но где-то придется притормозить. Чемпионский фарт не может длиться вечно.

«Крылья» сейчас на ходу – с приходом Вадима Скрипченко команда разбежалась. «Спартаку» в Самаре будет очень непросто. Поставлю на ничью. В хорошей форме Корниленко, Молло. Конечно, редкость, когда «Спартак» пропускает, но, как мне кажется, в четверг это случится. Ничья – 1:1», - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.