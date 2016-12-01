Константин Генич: Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» закончится вничью – 1:1
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«Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Спартак»
в 16-м туре чемпионата России. Он считает, что матч завершится вничью.
«Москвичи хотели перенести игру на весну, но Самара настояла, что
будет хорошая погода – минус 8-9. «Спартак» уже играл в похожих условиях в
Томске и выиграл 1:0, показав хороший футбол в первом тайме.
Но
«Спартаку» не может все время везти. Шесть побед подряд – это очень круто, но
где-то придется притормозить. Чемпионский фарт не может длиться вечно.
«Крылья»
сейчас на ходу – с приходом Вадима Скрипченко команда разбежалась. «Спартаку» в
Самаре будет очень непросто. Поставлю на ничью. В хорошей форме Корниленко,
Молло. Конечно, редкость, когда «Спартак» пропускает, но, как мне кажется, в четверг
это случится. Ничья – 1:1», - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.