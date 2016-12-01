Александр Гулявцев: Хоть мы сегодня и уступили, но провели хороший матч
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хоть мы сегодня и уступили, но провели хороший матч. Моментами имели преимущество в позиционной атаке, но мы не выжимаем максимум из того, что создаем. С одним голом конечно сложно выиграть. Кто-то умудряется, но нашей команде нужно забивать больше. Мы допустили одну тактическую ошибку, которая привела ко второму голу. Но поездка у нас только началась, ребята все настроены на дальнейшую борьбу. Готовимся к следующему матчу», - сказал Гулявцев.
Напомним, у хозяев льда отличились Дмитрий Лугин и Сергей Барбашев, у гостей - Денис Ежов. Дальневосточники занимают шестое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
Матч
Адмирал - Северсталь - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы:
Лугин (Александров), 21:23 (1:0). Ежов (Уилсон, Магогин), 25:47 (1:1 - бол.). Барбашев (Макаренко), 32:17 (2:1).
Место и дата
01 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция