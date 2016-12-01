Александр Гулявцев: Хоть мы сегодня и уступили, но провели хороший матч

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хоть мы сегодня и уступили, но провели хороший матч. Моментами имели преимущество в позиционной атаке, но мы не выжимаем максимум из того, что создаем. С одним голом конечно сложно выиграть. Кто-то умудряется, но нашей команде нужно забивать больше. Мы допустили одну тактическую ошибку, которая привела ко второму голу. Но поездка у нас только началась, ребята все настроены на дальнейшую борьбу. Готовимся к следующему матчу», - сказал Гулявцев.

Напомним, у хозяев льда отличились Дмитрий Лугин и Сергей Барбашев, у гостей - Денис Ежов. Дальневосточники занимают шестое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.