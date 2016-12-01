Шалимов не прилетел в Грозный
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пропустит гостевой матч 16-го тура чемпионата России с «Тереком».
Специалист приболел, поэтому с командой в Грозный не прилетел. Руководить «Краснодаром» будет старший тренер Олег Фоменко.
Встреча начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция