Роналдиньо и Рикельме могут возобновить карьеру ради выступления за «Шапекоэнсе»

Знаменитые футболисты Роналдиньо и Хуан Роман Рикельме, вероятно, возобновят карьеру. Бразилец и аргентинец могут сыграть за «Шапекоэнсе».

Как сообщил в своем твиттере российский журналист Артур Петросян («Спортфакт», The Guardian, New York Times, BBC, CNN, Sky Sports), Роналдиньо и Рикельме предложили свои услуги «Шапекоэнсе». Более того, они готовы один или два года играть бесплатно. Официального подтверждения этой информации пока нет. Такая инициатива возникла после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства футболистов команды.

28 ноября стало известно, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице.

Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Ранее стало известно, что причиной катастрофы была нехватка топлива.