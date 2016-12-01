Александр Андриевский: Сегодня мы медленно втягивались в игру

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня мы медленно втягивались в игру. В некоторых моментах у соперника было преимущество, а нас некоторые проблемы в зоне обороны. Но в перерыве мы поговорили, на второй период вышли более мотивированными. Мы провели хороший отрезок до своего удаления, когда счет стал 1:1, имели много моментов. В третьем периоде старались играть по счету. Каждый игрок понимал важность этой игры, этой победы, именно трёх очков», - сказал Андриевский.

Напомним, у хозяев льда отличились Дмитрий Лугин и Сергей Барбашев, у гостей - Денис Ежов.

Дальневосточники занимают шестое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.