Григорий Иванов: Букмекеры больные, что ли? «Урал» никогда не играл договорные матчи

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч 16-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0) был договорным. Он заверил, что клуб никогда не участвовал в договорных матчах.

«Букмекеры заявляют, что игра «Урал – «Ростов» была договорной? Они больные, что ли? «Урал» никогда не играл и не будет играть договорные матчи», — цитирует Иванова «Чемпионат.com».

Генеральный секретарь международной организации Federbet, объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка заявил, что матч 16-го тура РФПЛ «Урал» – «Ростов» (1:0) имел все признаки договорного. На это эксперту указали аномальные движения ставок.

По данным Federbet, аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров.

«Огромные аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не судить, но все указывает на договорной матч», – заключил г-н Баранка.

По данным того же ресурса, за пять минут до начала игры объем торговли на исходе матча «Урал» – «Ростов» превысил $521 тысячу на бирже Betfair, из них более $351 тысячи приходилось на рынок победы хозяев. Стоит отметить, что всего на матч к финальному свистку в паре на Betfair стояло более $1 млн. Около $810 тысяч пришлось на исход матча, из них почти $600 тыс. составил объем торговли на рынке победы «Урала».