Григорий Иванов: Букмекеры больные, что ли? «Урал» никогда не играл договорные матчи
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию
о том, что матч 16-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0) был
договорным. Он заверил, что клуб никогда не участвовал в договорных матчах.
«Букмекеры заявляют, что игра «Урал – «Ростов»
была договорной? Они больные, что ли? «Урал» никогда не играл и не будет играть
договорные матчи», — цитирует Иванова «Чемпионат.com».
Генеральный секретарь международной организации Federbet,
объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо
Баранка заявил, что матч 16-го тура РФПЛ «Урал» – «Ростов» (1:0) имел все
признаки договорного. На это эксперту указали аномальные движения ставок.
По данным Federbet, аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров.
«Огромные
аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча
Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не
судить, но все указывает на договорной матч», – заключил г-н Баранка.
По
данным того же ресурса, за пять минут до начала игры объем торговли на исходе
матча «Урал» – «Ростов» превысил $521 тысячу на бирже Betfair, из них
более $351 тысячи приходилось на рынок победы хозяев. Стоит отметить, что всего
на матч к финальному свистку в паре на Betfair стояло более $1 млн. Около $810
тысяч пришлось на исход матча, из них почти $600 тыс. составил объем торговли
на рынке победы «Урала».
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция