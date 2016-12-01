Ники Лауда: Гонщиков любят меньше, чем футболистов
Консультант «Мерседеса», трехкратный чемпион мира Ники Лауда заявил, что немецкие болельщики гонщиков любят меньше, чем футболистов.
У всех великих немецких чемпионов странные отношения с публикой. По сравнению с футболистами, которых носят на руках, их любят меньше. Болельщики вежливо признают их достижения, но не хватает той человеческой близости и теплоты. Феттель, конечно, был любимцем болельщиков, но чего ему всегда не хватало, так это открытости. Он оберегает свою частную жизнь, хотя, возможно, на его месте я бы поступал точно так же», - сказал Лауда.
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