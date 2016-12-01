РФБ инициирует следственные действия по поводу долгов перед судьями
Российская федерация баскетбола (РФБ)
инициировала проведение следственных действий. Поводом для расследования стала невыплата зарплаты и компенсационных
расходов судьям и комиссарам в сезоне-2014/15.
Как сообщают «Известия», общая
задолженность РФБ перед 160 арбитрами категорий A и B составляет
около 17 миллионов рублей.
«Следственные действия по факту возникновения задолженностей перед судьями и комиссарами проводятся в рамках расследования деятельности руководства РФБ в период с августа 2013-го по август 2015 года. В тот период финансирование судейства осуществлялось ООО «Коллегия баскетбольных арбитров», а затем «Профессиональной лигой баскетбольных арбитров» на основании заключенного с РФБ договора.
Отчетные документы этих ООО
свидетельствуют о выполнении ими всех финансовых обязательств перед судьями.
Так что теперь следствию предстоит установить, на что были потрачены
перечисленные РФБ денежные средства», - цитируют Кириленко «Известия».
Ранее Кириленко сообщал, что обсуждается идея проведения
чемпионата Европы среди женщин в России
в 2019 году.