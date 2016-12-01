РФБ инициирует следственные действия по поводу долгов перед судьями

Российская федерация баскетбола (РФБ) инициировала проведение следственных действий. Поводом для расследования стала невыплата зарплаты и компенсационных расходов судьям и комиссарам в сезоне-2014/15.



Как сообщают «Известия», общая задолженность РФБ перед 160 арбитрами категорий A и B составляет около 17 миллионов рублей.

«Следственные действия по факту возникновения задолженностей перед судьями и комиссарами проводятся в рамках расследования деятельности руководства РФБ в период с августа 2013-го по август 2015 года. В тот период финансирование судейства осуществлялось ООО «Коллегия баскетбольных арбитров», а затем «Профессиональной лигой баскетбольных арбитров» на основании заключенного с РФБ договора.

Отчетные документы этих ООО свидетельствуют о выполнении ими всех финансовых обязательств перед судьями. Так что теперь следствию предстоит установить, на что были потрачены перечисленные РФБ денежные средства», - цитируют Кириленко «Известия».

Ранее Кириленко сообщал, что обсуждается идея проведения чемпионата Европы среди женщин в России в 2019 году.





