«Томь» - «Локомотив». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы в матче 16-го тура чемпионата
России между «Томью» и «Локомотивом».
«Томь»: Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков,
Дроппа, Ковальчук, Бикфалви, Попов, Дудиев, Касьян.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик, Янбаев,
Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Майкон.
Матч начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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