«Томь» - «Локомотив». Стартовые составы

Сергей Хусаинов: Фолил не Кутепов, а Паскуато. Нужно было назначать штрафной в сторону ворот «Крыльев», а не пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный пенальти, который главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначил в матче «Крылья Советов» – «Спартак».