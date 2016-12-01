КХЛ оказала помощь арбитру Рафаэлю Кадырову

КХЛ оказала помощь известному российскому судье Рафаэлю Кадырову, у которого диагностировано тяжелое заболевание - астроцитома третьей степени.

«Все мы живем в одной хоккейной семье, и заболевание члена нашей семьи, Рафаэля Кадырова, воспринимаем как общее горе, - сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. - В сложившейся ситуации лига оказала необходимую материальную и моральную поддержку нашему коллеге и призывает присоединиться представителей хоккейного сообщества и всех любителей нашего вида спорта».

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных игр в чемпионатах России в качестве главного арбитра. За его плечами также весомый международный опыт – он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.



